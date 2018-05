رئيس جهاز “مخابرات السراج” يغيب عن اجتماع “الرئاسي” الطارئ

عبدالباسط بن هامل – خاص:

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى في تصريح للمتوسط رفض عدم الإفصاح عن هويته، عن غياب رئيس جهاز المخابرات العامة العميد ” عبدالقادر التهامي ” عن الإجتماع الطارئ الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، إثر الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس اجتماعا طارئا، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وأكد ذات المصدر أن غياب العميد التهامي لأسباب مجهولة، واعتبر عدم حضوره نقطة ضعيفة على الاجتماع الذي عقده السراج حول الهجوم الارهابي على مقر المفوضية.

وكان المسئولون الأمنيون قدم كل حسب اختصاصه تقارير بحسب مكتب اعلام الوفاق عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين، وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

تضمن الاجتماع كلا من وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة ومعاون رئيس جهاز البحث الجنائي وحضر الاجتماع رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

