هيئة الأوقاف توضح أسباب تأجيل قرعة الحج

أرجعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الأربعاء، سبب تأجيلها قرعة الحج لهذا الموسم، إلى تأخر عودة لجنة التعاقدات من السعودية.

وأوضحت الهيئة على صفحتها الرسمية، أن تأخر عودة أعضاء اللجنة في الموعد المحدد كان بسبب عدم إنهائهم إجراءات التعاقد وإعداد الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بموسم حج هذا العام، بالإضافة إلى تأخر الأعضاء في السفر إلى السعودية؛ لعدم صدور تأشيراتهم في الموعد المحدد.

وأبدت الهيئة أسفها لتأخير إجراء القرعة، مطمئنة المواطنين بأن الأمور تجري كما هو مخطط له، وأن القرعة ستقام في الأيام القليلة القادمة، وفق قولها.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد أعلنت أن موعد إجراء قرعة الحج سيكون في نهاية أبريل المنصرم، بعد الانتهاء من تسجيل المتقدمين للحج لعام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية