عقيلة: تفجير المفوضية “غادر وجبان”

عبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم “الغادر والجبان” الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح 7 آخرين.

ودعا عقيلة جميع الجهات الأمنية والمختصة للقبض على كل من تسول له بالمساس بأمن واستقرار البلاد وتقديمه للقضاء لينال الجزاء الملائم، وفق ما نقل المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

كما دعا الجيش الوطني لضرب أوكار ومعاقل الإرهاب في البلاد، مؤكدا أهمية أن يصطف الليبيون صفا واحدا وأن ينبذوا الفرقه والخلاف حتى تستقر الأوضاع في جميع أنحاء البلاد.

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