أوروبا تدعو لتحقيق عاجل بتفجير المفوضية

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات الليبية لإجراء تحقيقات عاجلة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 14 شخصا وجرح 7 آخرين.

وأعرب الاتحاد عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن الهجوم استهدف عمل المفوضية التي تلعب دورا هاما في تطوير شرعية المؤسسات في ليبيا.

وشدد الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات المستقبلية في ليبيا ستكون حجر أساس الاستقرار، وتوحيد البلاد، ووجود حكومة فاعلة تمثل البلاد، لافت إلى أن المواطنين الليبيين، عبر عبر ممارسة حقهم الأساسي في التصويت، سيكون لهم فرصة تشكيل مستقبل بلادهم.

وقال الاتحاد إن كل الليبيين يستحقون العيش في أمن وسلام، مجددا دعمه لوساطة الأمم المتحدة في العملية السياسية وجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لصياغة حل نهائي للأزمة في ليبيا.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع من كل الممثلين الليبيين الشرعيين، السعي نحو هذا الهدف وإظهار إرادتهم للوفاق، ووضع اهتمامات الشعب الليبي من ضمن أولوياتهم.

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