زيادة عدد الأسرة في عناية القلب في مركز بنغازي الطبي

بنغازي 02 مايو 2018 ( وال ) – افتتاح وحدة عناية القلب في مركز بنغازي الطبي، بزيادة خمسة أسرة.

ونقلا عن المكتب الإعلامي في مركز بنغازي، أن افتتاح هذه الوحدة تم اليوم في إطار توسعة السعة السريرية لحالات عناية القلب على مستوى المنطقة الشرقية.

ومن جانبها قالت رئيس تمريض عناية القلب بمركز بنغازي الطبي، فاطمة سعد الدرسي، إن افتتاح الوحدة تم من قبل إدارة مركز بنغازي الطبي، ورئيس قسم عناية القلب، الدكتور خالد اللافي.

وجاءت زيادة عدد الأسرة نظرا لازدحام عدد المرضى في المركز الطبي بشكل كبير.( وال – بنغازي) ب خ / س ع

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