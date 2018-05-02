تشكيل لجنة تأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين

بنغازي-العنوان

شكلت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين اليوم الأربعاء في بنغازي لجنة تأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، وذلك في ختام الاجتماع التحضيري الثاني لتأسيس النقابة.

وحضر الاجتماع مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والناطق الإعلامي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي ومدير إدارة التعاون الدولي في الهيأة العامة للإعلام والثقافة ناصر الدعيسي ورئيس نقابة الإعلاميين الرياضيين ناصر المهدوي، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وتضمن الاجتماع الذي أداره الأستاذ عمر الجطلاوي كلمات تعريفية بالنقابة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها.

وقال الجطلاوي إن النقابة ستكون سندا للصحفيين لتحقيق طموحاتهم وانتزاع حقوقهم سلميا والدفاع عنهم.

وشدد الجطلاوي على أن النقابة يجب أن تكون مستقلة ولها تأثير على صناع القرار.

وأشار إلى أن النقابة هدفها غير ربحي، مقترحا بشكل مبدئي أن يكون شعارها (الصحفي لصحفي نقابة).

ومن جهته رحب العريبي بالاجتماع مؤكدا بالخصوص على دعم الحكومة المؤقتة للعمل النقابي.

وقال” نحن كجسم تنفيذي داعمين للعمل النقابي ولا نتدخل به لأنه هو جزء من الرقابة والعمل الرسمي للدولة”.

وبدوره قال الإعلامي إبراهيم بن عمران إن الدور المهم لعمل النقابة هو التشديد على المطالبة بـ”حرية التعبير والرأي” التي أصبحت “مفقودة” في هذا الوقت، حسب قوله.

وأضاف بن عمران “إن كنّا نريد إعلاما مبنيا على قاعدة صحيحة؛ فيجب أن يكون مستقلا ولا يتبع لأي جهاز تشريعي أو تنفيذي”.

وأشار بن عمران إلى أن الإعلام سلطة مثله مثل السُلطات الأخرى.

ومن جهته؛ فقد شدد، نقيب الإعلاميين الرياضيين، على ضرورة إقامة نقابة للصحفيين لما لها من دور مهم.

وفي الختام اختار المشاركون أعضاء للجنة التأسيسية للنقابة، حيث تم التصويت على (9) أعضاء، وهم:

1-عمر الجطلاوي

2-إبراهيم بن عمران

3-محمد رفيق

4-فوزي المحجوب

5-فاتح مناع

6-ناصر المهدوي

7-نضال الكاديكي

8-عادل محمد عبدالهادي

9-ريم العبدلي

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