ايطاليا: نقف إلى جانب ليبيا في معركتها ضد الإرهاب

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجلينو ألفانو على وقوف بلاده إلى جانب السلطات الليبية في معركتها ضد الإرهاب. ونقلت السفارة الايطالية في ليبيا عن الفانو في تغريدة لها بموقع “تويتر” “ندين بشدة الهجوم الجبان الذي وقع اليوم ضد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس” وأضاف “عمل جبان الغرض منه تقويض الاستقرار في ليبيا والمصالحة السياسية والطريق بإتجاه الإنتخابات”. وتابع “في هذه الأوقات الصعبة، نقف بجانب السلطات الليبية في معركتهم ضد الإرهاب، مشاعرنا ومواساتنا للضحايا ولأسرهم”.

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