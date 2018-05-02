مجلس النواب يوجه هذا الطلب للسلطات في طرابلس

طالبت لجنتا الدفاع والشؤون الداخلية بمجلس النواب السلطات التنفيذية في طرابلس بكشف المتورطين في تفجير مفوضية الانتخابات ومحاسبتهم. وقالت اللجنتان في بيان مصور مشترك تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية “نتقدم بأحر وأسمى عبارات لأسر الشهداء الذين قضوا في التفجير الإرهابي الجبان الذي حدث بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس صباح اليوم كما نرجو من الله …أن يعجل بشفاء الجرحى الأبرياء الذين إصابتهم هذه الفاجعة”.

وتابع البيان “إذ ندين هذا العمل الجبان الذي قامت به ثلة من المجرمين القتلة الذين آلوا على أنفسهم حرمان الشعب الليبي من ابسط حقوقه في الحرية والديمقراطية ومن ادني مقومات حياته نعاهدكم إننا في مجلس النواب سنعمل بكل ثقة ويقين كي نحفظ للشعب الليبي ..مكتسباته التي حصل عليها بكفاحه وجهده”.

وطالب البيان “السلطات التنفيذية في طرابلس العمل الجاد لكشف وإحضار من وراء هذا العمل المخزي للعدالة لإحباط مخططاتهم الدنيئة في خلط الأوراق وإتلاف المحفوظات”.

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