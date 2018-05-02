مفوضية المجتمع المدني تدين التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – أدانت مفوضية المجتمع المدني بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

وتقدمت المفوضية بأحر التعازي وأصدق الموساة لأهالي شهداء هذا الهجوم الغادر متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأعلنت المفوضية تضامننا الكامل مع شركاؤنا في مفوضية الانتخابات كما ندعوهم إلى التماسك والاستمرار في التجهيز للعمليات الانتخابية المقبلة، مؤكدة الدعم الكامل لهم في اتجاه انجاح الانتخابات والمسار الديمقراطي.(وال – بنغازي) ب ف/ أ د

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