الأمم المتحدة: يوجد بليبيا قرابة 200 ألف نازح داخلياً

جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التأكيد على وجود قرابة 200 ألف نازح داخليا في ليبيا بحاجة للمساعدة. وقالت المفوضية في تغريدة لها بموقع “تويتر” انه يوجد الآن في ليبيا “أكثر من 184,000 نازح داخلياً بحاجة للمساعدة الإنسانية و386,000 شخص عادوا مؤخراً إلى منازلهم”.

وأضافت المفوضية أنها تواصل “حشد الدعم وتوفير المساعدة لهم إلى أن يجدوا حلولاً دائمة، بما في ذلك العودة الطوعية في ظروف تضمن الكرامة والسلامة”. وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أعلنت في أبريل 2017 أن ليبيا تعتبر من الدول “الجائعة”، حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن 400 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني مناطق الجنوب والشرق التي أشار التقرير إلى أنها تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية الرئيسية كالخبز والزيت والحليب.

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