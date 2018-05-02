ماذا قال السراج خلال زيارته لمقر مفوضية الانتخابات؟

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء موقع الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج التقى “بعدد من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية بموقع الحادث” واطلع خلال زيارته التفقدية “على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بالدور البطولي للأجهزة الأمنية التي أدى تصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وإنقاذ العديد من الأرواح”.

وأكد السراج “أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الإرهابي وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم”. وأضاف “إن الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي وإصراره على استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة”. وجدد تأكيده على أن “مثل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الطريق”.

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