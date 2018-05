“السراج” و “عاشور” و”السائح” يتفقدون مقر المفوضية في طرابلس

المتوسط :

تفقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر اليوم الاربعاء برفقة وزير الداخلية المفوض بالحكومة العميد عبد السلام عاشور و رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح للوقوف على آخر أوضاع مقر المفوضية العليا للانتخابات.

وتأتي تلك الزيارة، للأطلاع على آخر المعلومات بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس على يد انتحاريين اثنيين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

