حفل تكريم رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السابق

بنغازي 02 مايو 2018 ( وال) – أقيم بقاعة جامعه الدولية للمهن الطبية حفل تكريم للسيد الرئيس السابق للهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة ، الأستاذ خالد نجم.

وجاء هذا الحفل تكريما من النخب الفنية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لما قدمه نجم من مجهودات طيلة فترة توليه رئاسة الهيأة.

هذا وحضر الحفل رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة، الدكتور طلال أبوخطوة، ومدراء إدارات الهيأة العامة للإعلام، وعدد من الشخصيات والمهتمين والمثقفين والأدباء والكتاب والفنانين ومؤسسات المجتمع المدني.

وابتدأ الحفل بعرض مرئي لأهم ما قدمه الأستاذ خالد نجم خلال رئاسته الهيأة، وجرى تكريم نجم من قبل عديد الجهات تقديرا لجهوده وقدمت له شهادات التقدير والدروع الممثلة لعدة جهات ومؤسسات ثقافية وإعلامية.

وفي تصريح لمدير مكتب رئيس الهيأة، السيد سالم عيسي، لوكالة الأنباء الليبية، قال إن هذا التكريم القائم عليه عدد من النخب الفنية والإعلامية والثقافية والإعلامية بمدينه بنغازي ومنظمات المجتمع المدني، تقديرا وعرفانا منهم للسيد خالد نجم، خلال الفترة التي كلف بها رئيسا للهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، وتقديرا لما قدمه من خدمات وإضافات للقطاع بالرغم من عدم توفر الإمكانيات وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة المؤقتة، إلا أنه بجهوده وخبرته وعلاقاته ومساعدة مدراء الإدارات بالهيأة استطاع أن يحقق إضافات وإنجازات في قطاع الثقافة والإعلام.

واختتم عيسى، أتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة بما هو أفضل وأتمنى للسيد الأديب والشاعر جمعه الفاخري المكلف رئيسا للهيأة خلفا لسيد خالد نجم التوفيق والسداد في مهمته التي أوكلت له وهو خير خلف لخير سلف.

ومن جهته شكر السيد خالد نجم كل من قام بهذا التكريم الذي يرفع من المعنويات ويشد من العزم، وقال أننا خلال فترة تولينا كل ما قدمناه كان من واجبنا ومن صميم عملنا ولكم جميعا كل الشكر.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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