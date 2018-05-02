أمن طرابلس يتوعد المتورطين في تفجير مفوضية الانتخابات

توعدت مديرية امن طرابلس بمعاقبة المتورطين في الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة. وبين المكتب الإعلامي للمديرية أنها تنعي “ضحايا التفجير الإرهابي الذي حدث اليوم بمقر المفوضية العليا للانتخابات الكائنة بمنطقة غوط الشعال، وتدعوا بالشفاء العاجل لجرحى التفجير، كما تؤكد المديرية عزمها على ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين في هذا العمل الجبان” . ودانت مديرية الأمن “بشدة هذا التفجير الذي يستهدف مؤسسات وموظفي الدولة” داعيا “الجميع للمسارعة في الإبلاغ عن أي أماكن مشبوهة قد تكون وكراً لخلايا إرهابية نائمة” مطالبة “بتكاتف الجهود بين كل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية”.

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