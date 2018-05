المتوسط :

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن تكفلها بعلاج المصابين من حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الأربعاء مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس على أيدى تنظيم داعش الإرهابي.

من جانبه تقدم وزير الصحة المفوض د. عمر بشير الطاهر بخالص التعازي لأسر ضحايا التفحير الارهابي الجبان ، متمنيا الشفاء العاجل لكافة الجرحى

