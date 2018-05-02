‏النائب علي القطراني يدين الهجوم الإرهابى الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس

بنغازي 02 مايو 2018 (وال) – أدان نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة طرابلس.

وترحم القطراني في بيان له على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العمل الإرهابي الجبان وتقدم بخالص التعازي الى أسر الضحايا الأبرياء ودعا الله بأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي هذا الهجوم الانتحاري الإرهابي محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وقال القطراني “ندعو أهلنا في المنطقة الغريية إلى التلاحم مع القوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة من أجل أن يعم الأمن والاستقرار كامل ربوع الوطن”.(وال – بنغازي) م ك/ أ د

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