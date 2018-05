“رئيس لجنة الأمن بالاستشاري” لـ ” المتوسط”: استهداف المفوضية بالذات له دلالات

خاص المتوسط

أعرب رئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة الاستشاري “بلقاسم دبرز” عن ادانته من التفجير الإرهابي الذي استهدف مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، واصفا التفجير “بالعمل الإجرامي الغادر”.

وأكد ” دبرز”، في تصريح خاص ” لـ” المتوسط” أن استهداف المفوضية بالذات له دلالات ومؤشرات ورسالة سيئة يراد إيصالها مفادها منع إجراء وتنظيم الانتخابات

ورأى رئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة الاستشاري، أن التوقيت يجب إدخاله في دائرة اهتمامهم كون مؤشرات التجهيز والاستعداد على قدم وساق لإجراء انتخابات وخاصة البلدية، مشيرا إلى أن هناك أطراف تريد أظهر العاصمة أنها غير أمنه هناك أطراف دائما تسعى لإظهار العاصمة وكأنها غير آمنه”.

يشار إلى أن مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس تعرض لهجوم إرهابي على يد انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

