“داخلية الوفاق” تعلن حالة الاستنفار وتشكل لجان للتحقيق في تفجير المفوضية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حالة استنفار قصوى داخل مدينة طرابلس وذلك على خلفية العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف صباح اليوم مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وناشدت الوزارة كافة منتسبيها باستمرارية العمل لبسط الأمن وتأمين المواطن وإستقرار البلاد، مؤكدة قيامها بتشكيل لجان للتحقيق في أحداث التفجير الأرهابي

وأكدت الوزارة، بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، داعية وسائل الإعلام كافة بتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار حتى لا يؤثر سلبا على الوضع الأمني

