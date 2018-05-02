صحة الوفاق تتكفل بعلاج ضحايا تفجير مفوضية الانتخابات

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أنها ستتكفل بعلاج علاج مصابي التفجير الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير المفوض عمر بشير الطاهريتقدم بالتعازي لأسر ضحايا التفجير.

وبلغ عدد قتلى الهجوم، 15 قتيلاً، و19 جريحاً، وفق مصدر طبي . وحول تفاصيل الهجوم، أفاد مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات، أن عنصراً من تنظيم “داعش” الإرهابي، فجّر نفسه داخل مقر المفوضية في منطقة “غوط الشعال”. وعقب التفجير تسلل مسلحون آخرون، واشتبكوا مع عناصر من الأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية المقر. وتبنى “داعش”، المسؤولية عن الهجوم. كما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم.

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