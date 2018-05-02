ماذا قال الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في ليبيا؟

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن الانتخابات المستقبلية في ليبيا أمرا أساسيا لإقامة حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في البلاد كما انه “سيمنح المواطنين الليبيين الفرصة لتشكيل مستقبل بلدهم من خلال ممارسة حقهم الأساسي في التصويت”.

وقالت البعثة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية إن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تلعب دورا هاما في تطوير المؤسسات الشرعية في ليبيا” مضيفة “يجب إجراء تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف عمل المفوضية مباشرة”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن “جميع الليبيين يستحقون أن يعيشوا في سلام وأمن” مجددا “دعمه القوي لعملية الوساطة الشاملة التي تقوم بها الأمم المتحدة وجهود الممثل الخاص غسان سلامه للتوصل إلى حل دائم للأزمة في ليبيا، بما في ذلك في إطار المجموعة الرباعية حول ليبيا، مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، التي اجتمعت يوم الاثنين”.

وتوقع “الاتحاد الأوروبي من جميع الجهات الفاعلة الليبية الشرعية أن توحد الصفوف لتحقيق هذا الهدف، وإظهار الرغبة في التوصل إلى حل وسط ووضع مصالح الشعب الليبي أولاً”. وأعرب “الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا” مؤكدا انه “يتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

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