مدير المستشفى الميداني طرابلس: تعرفنا على شخصيات الضحايا..وهذه هي حصيلة الهجوم

المتوسط – سامر ابو وردة

أوضح مدير المستشفى الميداني طرابلس، عبد الدايم الرابطي، أن حصيلة انفجار مفوضية الانتخابات بطرابلس اليوم الأربعاء، قد وصلت إلى 13 قتيل، و21 مصاب، تتراوح حالاتهم بين 4 حالات بسيطة، و2 حالتهما خطيرة من جراء إصابتهم بالاختناق بغاز ثاني أكسي الكربون المنبعث من الحريق، وباقي الإصابات بسيطة.

وأضاف الرابطي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن الجرحى موزعين على 7 مستشفيات، منها مستشفيات الفردوس ومصحة الشفاء، مؤكداً أنه تم التعرف على شخصيات كل الضحايا.

وحول جثة الشخص الذي كان هناك اشتباه بكونه منفذ الهجوم، أفاد الرابطي، أن الرابطي، أنها تخص شخص يدعى حمزة علي سالم، وأنه ليس له علاقة بمنفذي الهجوم، مضيفاً أن جثث منفذي الهجوم عبارة عن أشلاء، ولم يتم التركيز عليهم، ولم تتوفر معلومات عنهم حتى الآن.

