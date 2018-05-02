“القطراني” يدين تفجير مقر العليا للانتخابات بطرابلس

بنغازي-العنوان

أدان نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء في طرابلس والذي أوقع 12 قتيل و7 جرحى بحسب صحة الوفاق.

واعتبر القطراني الهجوم الانتحاري محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وبناء دولة المؤسسات والقانون.

ودعا القطراني أهالي المنطقة الغربية إلى التلاحم مع القوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة ليعم الأمن والاستقرار كامل ربوع الوطن.

وقدم القطراني تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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