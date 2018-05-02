المسماري: معركة درنه ستبدأ في أي لحظة

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر لم يصدر أوامره بعد للبدء في تحرير درنة لكن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي أن معركة درنة ستبدأ في أي لحظة موضحا ان الجيش يحاول أن تكون معركة درنة هي المعركة الفاصلة مضيفا أن المدينة تشهد اشتباكات “لا نعلم تفاصيلها”.

وشدد المسماري على التمسك بالانتخابات معربا عن استعداد الجيش لحمايتها وتابع: “نحن مع الشعب الليبي في أي خيار يختاره وسننفذ ما يؤمنون به”. وزاد: الجماعة المقاتلة و الإخوان يتواجدون في طرابلس ولا يمكن إجراء الانتخابات في ظل هذا الوضع”.

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