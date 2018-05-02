داخلية الوفاق تعلن حالة الاستنفار

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن تشكيل لجان للتحقيق في حادث تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة داعيا “كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار حتى لا يؤثر سلبا على الوضع الأمني واخذ الخبر من مصدره الرسمي”.

وأكدت الوزارة أن “كافة الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى وبان كافة منتسبيها في حالة استمرارية في العمل لبسط الأمن وتأمين المواطن واستقرار البلاد”.

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