“السراج” يتفقد موقع الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات

طرابلس-العنوان

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ظهر اليوم الأربعاء موقع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس حيث التقى بعدد من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية بموقع الحادث.

وأطلع السراج خلال زيارته التفقدية على حجم الأضرار التي خلفها الاعتداء، مشيداً بالدور البطولي للأجهزة الأمنية والتي أدى تصديها للإرهابيين وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وانقاذ العديد من الأرواح.

وأكد السراج أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث الإرهابي وملابساته وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم، وأضاف قائلا “إن الإرهاب يسعي إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا وضرب استقرار البلاد والنيل من عزيمة الشعب الليبي واصراره على استكمال مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة”.

وقام السراج رفقة رئيس المفوضية عماد السائح بزيارة للمصابين في التفجير الإرهابي وأطلع على حالتهم الصحية.

وقدم السراج تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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