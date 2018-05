المتوسط تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع وفد الدولة الاستشاري في القاهرة

خاص المتوسط

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، “فوزي العقاب” أن وفد المجلس الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة أجتمع مع مسؤولين مصريين، واصفا الاجتماع بالأخوي والشفاف.

وأفاد العقاب، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الطرفان استعرضا الأزمة الليبية لاسيما النقاط العالقة في تعديل الاتفاق السياسي.

وأوضح العقاب، أنه في مستهل اللقاء أعرب عن أدانته للعمل الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم الأربعاء، مترحماً على الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومشدداً على أهمية أن يكون مثل هذا العمل حافزاً ودافعاً لجميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي على ضرورة الإسراع في الوصول الى توافق لتوحيد السلطة التنفيذية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشاد العقاب، بالدور المصري في مباحثات القاهرة حول توحيد مؤسسة الجيش الليبي، معتبراً أن الدور المصري محوري في أي متغيرات في ليبيا سواء السياسي منها أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي او العسكري او الأمني.

وأفاد العقاب بأن المجلس يسعى من خلال هذه الزيارة الى أن تكون خطوة في سبيل تقريب وجهات النظر، وخطوة أولى نحو سلسلة من اللقاءات المباشرة والمستمرة لمجلس الدولة الاستشاري، مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي

وختم النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري تصريحه قائلا ” مجلس الدولة يراهن على قدرة الشقيقة الكبرى مصر في لعب دور وسيط حقيقي، خصوصاً في ملف المصالحة”.

وكان أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، “صلاح ميتو”، في تصريح خاص لـ ” المتوسط” مغادرة وفد من مجلس الدولة، الأربعاء الماضي ليبيا متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، يبحث الوفد خلالها سبل التوافق مع مجلس النواب والوصول إلى حل يرضي الطرفين وينهي النزاع القائم، بالإضافة إلى بحث اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برئيس مجلس الدولة الاستشاري ” خالد المشري ” في المغرب مؤخرا، والذي نتج عنه عدة اتفاقات.

ويترأس وفد مجلس الدولة الاستشاري النائب الثاني لرئيس المجلس” فوزي العقاب “وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ فوز مرشح حزب “العدالة والبناء” “خالد المشري”، بمنصب رئيس المجلس خلفا لعبد الرحمن السويحلي، الذي لم يزر مصر طيلة فترة رئاسته.

