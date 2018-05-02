الناطق العسكري يجدد تمسك القوات المسلحة بالانتخابات

بنغازي-العنوان

جدد الناطق العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء تمسك القوات المسلحة بالانتخابات،مشددا على استعدادها التام لحمايتها.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم في بنغازي “إن القوات المسلحة ستلبي خيار الشعب الليبي وتنفيذ ما يؤمن به”.

وفي تعليق له على التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا مقر المفوضية العليا في منطقة غوط الشعال بطرابلس قال المسماري” إن مكتب هيأة الانتخابات الذي تم تفجيره ليس الرئيس ولكن فرعي”مؤكدا أن بيانات الناخبين لم تتضرر.

وأضاف المسماري “أن هناك مساع لإفشال الانتخابات في طرابلس” مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود الجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان في العاصمة.

وشدد المسماري على أن دعم جماعة الإخوان للانتخابات “تمثيلية” وقال “إن هذا ما قصده القائد العام في كلمته التي ألقاها عقب وصوله إلى بنغازي الخميس الماضي”.

وقال المسماري “إن عقب ترحيب القوات المسلحة بالانتخابات رحبت الجماعة بها بشرط الاستفتاء على الدستور.. هذا الدستور البائس الذي وضع أمام الليبيين ما هو إلا ورقة لا يوجد به أية مادة تستحق أن تكون دستورية”.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية