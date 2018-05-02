رئيس "مفوضية انتخابات ليبيا": قتلى هجوم اليوم سقطوا نتيجة للخلاف السياسي

القاهرة- سبوتنيك. وقال رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الليبي “ضحايا انفجار اليوم سقطوا من اجل ليبيا وسقطوا نتيجة للخلاف السياسي ، مشددا “نحن أمام مفترق طرق إما أن نتقف أو نختلف فيكون مصيرنا كمصير قتلى اليوم”.

وتابع أن هجوم اليوم “يستهدف ضرب العملية الانتخابية وتعطيل المسار السياسي”، لافتا إلى أن “البيانات الانتخابية لم تمس”.

ومن جهته قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية عبد السلام عاشور “على الليبيين التوحد من أجل مواجهة الإرهاب والالتفاف حول للمفوضية للانتخابات لمساعدتها على إتمام عملها”.

وذكر بيان لوزارة الصحة الليبية أن “حصيلة الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات بغوط الشعال 12 قتيلا، وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات”.

وكان مدير المفوضية سعيد القصبي أعلن، بوقت سابق، أن “ثلاثة على الأقل قتلوا جراء هجوم إرهابي على مقر المفوضية”، موضحا أن “انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية”.

وبحسب القصبي، فإن “أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت”، فيما “تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت الهجوم”.

وحول تفاصيل الهجوم، قال مصدر بالمفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس إن “مجموعة مسلحة تهاجم مبنى المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس”، مشيراً إلى “تفجير الدور الأخير الذي توجد به كافة البيانات”.