النائب “العقيبي” يحمل “الرئاسي” “وميليشياته” مسؤولية تفجير مفوضية الانتخابات

أعرب عضو مجلس النواب عن بنغازي، بدر العقيبي، عن أدانته للعمل الإرهابي الذي طال المفوضية العليا للانتخابات، في العاصمة طرابلس، واصفا إياه بـ” العمل الجبان”

وحمل رئيس مجلس النواب المسؤولية، للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “وميليشياته” المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمجتمع الدولي

يشار إلى أن مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس تعرض لهجوم إرهابي على يد انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

