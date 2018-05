عبد الله بليحق: “الإخوان” هم المستفيدون من الهجوم..والصادق الغرياني وقطر داعمين للمتشددين

المتوسط – سامر ابو وردة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن السبب الرئيسي في وصول داعش إلى طرابلس، هو تعويل حكومة الوفاق على الميليشيات المسلحة، وعدم حل الأزمة، مضيفاً أن الجماعات المتشددة التي يدعمها المفتي المعزول، الصادق الغرياني، وتمولها قطر، تسيطر على المدينة.

وتابع بليحق، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، “سبب ضعف الحالة الأمنية في طرابلس هو عدم سيطرة الجيش الوطني الليبي على المنطقة الغربية”

كما أكد بليحق، أن المستفيد من استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات، هم من خسروا الانتخابات البرلمانية عام 2014، وأقاموا حرباً وأحرقوا مطار طرابلس، في إشارة منه إلى التيار الإسلامي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف، هم يعلمون تماماً أنه لا مكان لهم في أي انتخابات قادمة، وأن إجراء الانتخابات سيقصيهم من المشهد السياسي، لأن الشعب الليبي قد عرفهم وتعلم الدرس، من خلال معاناته في السنوات الماضية، مشيراً إلى أنهم لا يؤمنون من الأساس بالعملية الديمقراطية، ولا بالصناديق الانتخابية.

