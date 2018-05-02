الإمارات تدين هجوم المفوضية وتؤكد : نقف مع ليبيا فى مواجهة العنف والتطرف

ليبيا – أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف الاربعاء مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تلقت المرصد نسخة عنه عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها مع ليبيا في مواجهة العنف والتطرف داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات

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