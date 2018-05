المتوسط :

تقدمت دولة الإمارات بالتعازي إلى لأهالي وذوي الضحايا في فقد ذويهم جراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس، مستنكرة هذه الجريمة النكراء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الأمارات على موقف بلادها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته، مجددة تضامنها مع ليبيا في مواجهة العنف والتطرف.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

The post الإمارات تنعى ضحايا تفجير المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية