فرنسا تدعو جميع الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة الطريق

أعربت فرنسا عن إدانتها للهجوم الذي تعرض له اليوم الأربعاء مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى. وأوضحت السفارة الفرنسية في بيان لها ان المفوضية العليا للانتخابات، والتي كانت الهدف من هذا الهجوم، تلعب “دورا هاما من خلال تنظيم هذه الانتخابات، وقد أظهر الليبيون رغبتهم في إتمام هذه الانتخابات عن طريق التسجيل في القوائم الانتخابية بأعداد كبيرة”.

وتابعت “لن يقدر الإرهابيون على إحباط إرادتهم”. وجددت فرنسا التأكيد على “دعمها للوساطة التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، .. غسان سلامة، وكذلك للأمم المتحدة الداعمة لأعمال المفوضية” داعية “جميع الأطراف الليبية لتنفيذ خارطة الطريق للبلاد، لا سيما تنظيم الانتخابات”.

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