خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب ” حمد البنداق” عن انتقاده للأصوات المطالبة داخل البرلمان بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار ” البنداق” إلى أن” الاصوات المطالبة بالانتخابات تعرف أنه لا يمكن إجرائها الان في ظل الظروف الحالية”

واضاف عضو مجلس النواب تصريحه قائلا “لا اري إمكانية إجراء انتخابات هذا العام”

وكان رئيس مجلس النواب، “عقيلة صالح” أكد على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب الليبي مباشرة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية، إنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، داعيا لانتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب الليبي وأزماته، موضحا أنه سيعرض فكرة الانتخابات على زملائه في مجلس النواب لأنه مطلب شعبي.

The post النائب ” البنداق” لـ( المتوسط): لا يمكن إجراء انتخابات في الأوضاع الحالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية