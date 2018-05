المتوسط:

أدان مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس أحمد الأربد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية للانتخابات بمنطقة غوط الشعال ، صباح اليوم الأربعاء.

من جانبه أكد الأربد ، في تصريحات صحافية أن الخارجية تؤكد بأنه لا مجال للارهاب بالبلاد، وأن مثل تلك الأعمال الإرهابية الدنيئة لن تعرقل مسار العملية الانتخابية قائلا “لا للأرهاب ونعم للإنتخابات”

