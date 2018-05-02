تركيا : هجوم المفوضية فى طرابلس عمل شنيع إستهدف طمأنينة ليبيا

ليبيا – أدانت تركيا، اليوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، الذي خلف 15 قتيلا و19 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها نشرته وكالة الاناضول للانباء :

” ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في العاصمة الليبية طرابلس، واستهدف المفوضية العليا للانتخابات والدعاء بالرحمة لمن قضوا في الهجوم الشنيع”.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى وختمت : ” نجدد دعمنا وتضامننا مع الشعب الليبي الصديق والشقيق ضد المحاولة الدنيئة التي استهدفت استقرار وطمأنينة البلاد”.

المرصد – متابعات

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