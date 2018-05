المسماري: “المقاتلة” و “الأخوان” وراء الهجوم الارهابي بالمفوضية في طرابلس

المتوسط:

اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري، المقاتلة والإخوان خلف التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس ، مستبعدا أن يكون تنظيم داعش قد نفذ الهجوم، قائلا إنه يتبنى أي عملية تقع،على حد تعبيره

.وأكدالمسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء رصدته ” المتوسط”، أن بيانات الليبيين في مفوضية الانتخابات لم تفقد، لأنها محفوظة في مبنى آخر سري غير الذي تم تفجيره اليوم.

وأشار المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن “العدو” لا يريد إجراء الانتخابات، لكن القيادة العامة ترحب بالانتخابات وستقبل بنتائجها بما يكفل حرية خيارات الليبيين، مشددا على أن الجيش سيحمي المسار الديمقراطي الذي هو حق لليبين.

وانتقد المسماري بشدة مشروع مسودة الدستور، وقال إنه “بائس ومليء باللغط والأخطاء”، وفيه مواد لصالح الإخوان.

