العقاب: تفجير المفوضية “حافز للتوافق”

أدان النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وشدد العقاب، في اجتماع لوفدين ليبي ومصري بالقاهرة، أهمية أن يكون مثل هذا العمل حافزا لجميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي للإسراع في الوصول إلى توافق لتوحيد السلطة التنفيذية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وقال العقاب إن اللقاء بين الجانبين الليبي والمصري كان أخويا وواضحا، أكد فيه الطرفان على عمق واتساع العلاقة بين البلدين، وتناولا الأزمة الليبية لاسيما النقاط العالقة في تعديل الاتفاق السياسي.

وثمّن الدور المصري في مباحثات القاهرة حول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، معتبرا أن هذا الدور محوري في أي متغيرات بليبيا في شتى المجالات.

وأشار العقاب بأنه يسعى من خلال هذه الزيارة الى أن تكون خطوة في سبيل تقريب وجهات النظر، وخطوة أولى نحو سلسلة من اللقاءات المباشرة والمستمرة للمجلس الأعلى للدولة مع اللجنة الوطنية المصرية المختصة بالشأن الليبي٠

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة يراهن على قدرة الدولة المصرية في لعب دور وسيط حقيقي بين الأطراف الليبية، خصوصا في ملف المصالحة.

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