بلدية بنغازي تدين تفجير مقر العليا للانتخابات بطرابلس

بنغازي-العنوان

دانت بلدية بنغازي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء في طرابلس والذي أوقع 12 قتيل و7 جرحى بحسب صحة الوفاق.

واعتبرت البلدية في بيان لها أطلعت عليه العنوان الهجوم الانتحاري محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية لتقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وناشدت البلدية كافة البلديات للوقوف صفا واحدا والالتحام مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر حتى يتم تحرير كامل تراب الوطن من هذه الجماعات التي أرعبت أهلنا ونهبت خيرات بلدنا وبثت الدمار في ربوعه.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية