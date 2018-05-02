جمارك ميناء بنغازي تضبط ثلاث حاويات محملة بمواد غير صالحة

بنغازي 02 مايو 2018 ( وال) – ضبط عناصر مركز جمارك ميناء بنغازي البحري اليوم 2 مايو الجاري،حاويات محملة بمواد غير صالحة للاستهلاك والاستخدام.

وتبين عند قيام عناصر جمارك بنغازي بتفتيش ثلاث حاويات عشرين قدم؛قادمة من جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة بنغازي على متن الباخرة MSC sheila التي حطت في مياه بنغازي يوم الأمس الثلاثاء 1 مايو في ميناء جليانة البحري.

وتبين أن الحاوية الأولى رقم mscu 71523_0 محملة بكميات كبيرة من العلكة هندية المنشأ منتهية الصلاحية منذ عام 2016 واحتوت الحاويتان الثانية والثالثة والتي تحمل رقم fciu240661_6 و medu212135_0 على زيت محركات سيارات منتهي الصلاحية وغير صالح للاستعمال.

هذا وحضر عملية التفتيش رئيس مركز جمارك ميناء بنغازي العقيد طارق المسماري المكلف بضبط وتفتيش الحاويات. ( وال – بنغازي ) ف و / س ع

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