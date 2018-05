“عضو في المجلس الاستشاري”: الهدف من تفجير المفوضية عرقلة مساعي بناء الدولة

خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، ” علي السويح” عن أدانته لقتل الضحايا في تفجير مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، مترحما على ارواح الشهداء الذين طالتهم يد الغدر.

وأكد “السويح”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن “الهدف من هذا الاعتداء ليس عرقلة الانتخابات فحسب وإنما الهدف منه عرقلة أي مساعي لقيام دولة ديمقراطية في ليبية “.

وأشار عضو مجلس الدولة الاستشاري، إلى أن “التأخر في تطبيق الاتفاق السياسي ساهم مساهمة كبيرة في زيادة الانقسام السياسي مما أعطى فرصة للمتربصين بليبيا لاستخدام كافة الوسائل للحيلولة دون تحقيق أي تقدم لتقريب وجهات النظر ووضع حلول جذرية لحل الأزمة”.

وتعرض مقر المفوضية بمنطقة غوط الشعال في طرابلس لهجوم إرهابي على يد انتحاريين اثنين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتفجير أنفسهم داخل المقر مخلفين خسائر مادية فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

