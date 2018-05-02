الناطق العسكري: معركة درنة ستبدأ في أية لحظة

بنغازي-العنوان

قال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري اليوم الأربعاء إن معركة درنة ستبدأ في أية لحظة، موضحا أن القائد العام المشير خليفة حفتر لم يصدر أوامره بعد للبدء في تحريرها.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد.

وأضاف “أن القوات المسلحة لن تتوقف حتى تتطهر ليبيا من الإرهابيين والمجرمين والنيل من كل مجرم. ليس المتطرفين فقط بل وسراق الأموال وداعمي الإرهاب إعلاميا. أما الاسبوع القادم سيكون لدينا عرض عسكري مهيب للجيش الليبي”.

وقال” بعد معركة درنة ستكون لنا صولة أخرى من صولات القوات المسلحة في منطقة أخرى. نحن لن نصمت ولن تصمت بنادقنا إلا بعد القضاء على الإرهاب”.

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