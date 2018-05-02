الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدينان تفجير مفوضية الانتخابات

تواصلت الإدانات الدولية للتفجير الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال بطرابلس، الأربعاء، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا و19 جريحا.

وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان على صفحته الرسمية، الهجوم الذي خلف العديد من القتلى والجرحى، مؤكدا أن الانتخابات القادمة أمر أساسي لإقامة حكم مستقر وموحد في ليبيا.

في حين استنكرت فرنسا بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المفوضية العليا للانتخابات، مجددة دعمها لخارطة طريق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

يذكر أن العاصمة طرابلس، شهدت، الأربعاء، هجوما إرهابيا استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوط الشعال، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا و19 جريحا، بحسب الحصيلة الأولية للتفجير.

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