الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف المفوضية

طالب الاتحاد الأوروبي، بإجراء تحقيق فوري في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء.

وأكد الاتحاد في بيانه الصادر عن المتحدث الرسمي، أن المفوضية تلعب دورا هاما في تطوير المؤسسات الشرعية في ليبيا، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وذكر البيان، أن الانتخابات المستقبلية في ليبيا أمرا أساسيا لإقامة حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في البلاد، وأنها ستمنح المواطنين الليبيين الفرصة لتشكيل مستقبل بلدهم من خلال ممارسة حقهم الأساسي في التصويت، وأن جميع الليبيين يستحقون أن يعيشوا في سلام وأمن.

وتوقع الاتحاد الأوروبي، من جميع الجهات الفاعلة الشرعية في ليبيا أن توحد الصفوف لتحقيق هذا الهدف، وإظهار الرغبة في التوصل إلى حل وسط ووضع مصالح الشعب الليبي أولاً، وفق ما ذكر البيان.

وجدد الاتحاد، دعمه القوي لعملية الوساطة الشاملة التي تقوم بها الأمم المتحدة وجهود ممثلها الخاص غسان سلامة للتوصل إلى حل دائم للأزمة في ليبيا، بما في ذلك في إطار المجموعة الرباعية حول ليبيا، مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، التي اجتمعت يوم الإثنين الماضي.

يذكر أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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