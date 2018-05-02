السايح: قواعد بيانات ناخبين آمنة والمفوضية قادرة على إجراء الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن قواعد البيانات الناخبين والمعلومات في المفوضية لم تتأثر باستهداف مقر المفوضية ومازالت آمنة ولم تتعرض لأي أذى يذكر.

وأوضح السايح، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور عقب الهجوم المسلح على مقر مفوضية الانتخابات، أن قاعدة البيانات والمعلومات في المفوضية يمكن استخدامها في العملية الانتخابية.

وقال السايح، أن المفوضية مازالت قوية وقادرة على إجراء أي استحقاق انتخابي؛ مشيرا إلى أن ضحايا اليوم سقطوا جراء استمرار الخلاف السياسي القائم في البلاد، على حد قوله.

من جهته، قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق عبد السلام عاشور، إن استهداف المؤسسات الأمنية، عملية تحدث في كل الدول.

وحول هوية منفذي التفجير، أوضح عاشور أن التحقيقات لازالت جارية، مبيناً أن الحصيلة حتى الآن بلغت 14 قتيلا، منهم اثنان من الشرطة، وعنصرين إرهابيين، وباقي الضحايا من الموظفين المدنيين العاملين بالمفوضية العليا للانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أعلن في بيان له اليوم، الحداد العام لمدة ثلاثة الأيام في البلاد، على ضحايا الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية.

يذكر أن مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في طرابلس، قد تعرض اليوم الأربعاء لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 19 أخرين بجروح، بحسب ما أفاد مدير المستشفى الميداني بطرابلس عبدالدائم الرابطي لموقع ليبيا الخبر.

وقد أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته للتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم.

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