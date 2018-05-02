دورة تدريب حول مرض الدرن بالمنطقة الشرقية في اجدابيا‎

لليوم الثاني على التوالي تستمر دورة رفع كفاءة العاملين بمختبرات الدرن على مستوى المنطقة الشرقية بمدينة اجدابيا ،في الفترة الممتدة من1- 3 مايو وبتنظيم المركز الوطني لمكافحة الامراض اجدابيا، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية اجدابيا ومستشفي الشهيد امحمد المقريف التعليمي.

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض باجدابيا حافظ ارحيم في تصريح – لبوابة افريقيا الاخبارية -، بانه قد تم الإعداد لهذه الدورة من قبل الإدارة العامة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس حيث تم تقسيمها إلى دورتين للمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.

تابع ارحيم قائلاً :” تم اختيار مدينة اجدابيا لإقامة الدورة الخاصة بالمنطقة الشرقية بسبب ارتفاع معدل انتشار مرض الدرن خلال هذه السنة 2018 ، وتستهدف الدورة العاملين بمختبرات مرض الدرن من كافة مدن المنطقة الشرقية والواحات و بها معلومات جديدة حول المرض ولقد تم تقسيمها إلى جزئين نظري وعملي حيث خصص اليوم الأول للمحاضرات النظرية واليوم الثاني والثالث للتدريبات العملية داخل المختبر على الحالات المرضية “.

أشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض باجدابيا إلى ان هذه الدورة ستتخللها حملة توعية حول المرض من خلال توزيع النشرات واقامة الندوات التوعوية للمواطنين داخل مدينة اجدابيا، وذلك بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر ومفوضية الكشافة والمرشدات اجدابيا .

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