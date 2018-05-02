نادي «الأهلي بنغازي» يكرم بلدية المدينة

عين ليبيا

قامت رئاسة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي ورابطة مشجعي النادي مساء اليومبنغازي.وان بلدية بنغازي بتكريم عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بدرع نادي الأهلي وشهادة تكريم عرفانًا وتقديرًا له لما قام به من دعم لنادي وتذليل كافة الصعوبات أمامه.

حيث ألقيت العديد من الكلمات في الحفل التي تثنى على دور بلدية بنغازي في دعمها ووقوفها مع الأندية الرياضية في بنغازي.

وبهذا الصدد أكد السيد عبدالسلام المسماري رئيس الجمعية العمومية لنادي الأهلي على إن هذا التكريم يأتي تقديرا وعرفاناً من أسرة وجماهير نادي الأهلي للسيد عميد بلدية بنغازي لدعمه المعنوي والمادي لهذه المؤسسة العريقة ولفريق الأهلي لكرة القدم الخماسية الذي تحصل على كأس ليبيا لكرة القدم الخماسية.

وخلال كلمته بالحفل أكد المستشار عبدالرحمن العبار على أهمية دور هذه المؤسسة العريقة رياضيا وثقافيا واجتماعيا وما تحضي به من قاعدة شعبية واسعة في البلاد ودعمها لعملية لكرامة.

وكان الحفل مناسبة لتكريم أعضاء فريق نادي الأهلي كرة القدم الخماسية الفائز بكاس ليبيا لهذا الموسم.

وحضر الحفل وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد ورئيس قسم الإعلام نضال الكاديكي وعدد من رموز النادي في مقدمتهم اللاعبان الدوليان السابقان احمد بن وصيد و على الشاري وأعضاء وإداريين ومحبي النادي.

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