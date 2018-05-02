وزارة العدل تُطلق «البرنامج التدريبي» لسنة 2018 بإشراف إدارة التدريب

عين ليبيا

في إطار تنفيذ برنامج تدريبي، أعلنت عن تنفيذه إدارة التدريب تحت عنوان الارتقاء الوظيفي والقضائي للعام 2018، انطلق صباح اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 البرنامج التدريبي لإدارة التدريب لسنة 2018، بعقد محاضرة بعنوان (مفهوم التغيير في مجال التنمية البشرية) بمشاركة عدد من موظفي ديوان الوزارة بمقر وزارة العدل، والذي يستمر حتى نهاية العام بواقع يوم تدريبي في الأسبوع.

وضمن نفس البرنامج انطلقت كذلك اليوم دورة تدريبية بمجمع المحاكم بطرابلس، في مجال الحاسوب استهدفت موظفي النيابات والمحاكم والتي ستستمر لمدة شهر.

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