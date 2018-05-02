جامعة طرابلس تحتضن الملتقى الأول لممارسي العلاقات العامة بالأجهزة الأمنية والضبطية

عين ليبيا

أقيم صباح اليوم بمدرج قسم الكيمياء جامعة طرابلس الملتقى الأول لممارسي العلاقات العامة بالأجهزة الأمنية والضبطية، وذلك بحضور وزير الداخلية العميد “عبدالسلام عاشور” ورئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور “نبيل النطاح” ووكيل الجامعة للشئون العلمية الدكتور “مبروك فارس” وعميد كلية الفنون والإعلام الدكتور “عبد الكريم كندير” ونقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة “د.أسامة الأزرق” ورئيس شعبة العلاقات العامة وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام ومديري إدارات الجامعة، ومدير مديرية أمن طرابلس وعدد من منتسبي الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات ورؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية وطلبة كلية الفنون والإعلام.

وقد أُلقى في افتتاح الملتقى العديد من الكلمات التي أكدت في مجملها على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة باعتبارها بيت العلم والخبرة وبين وزارة الداخلية التي تمثل الأجهزة الأمنية بليبيا.

هذا وقد عُرضت في الملتقى بعض المحاضرات والورقات العلمية منها محاضرة الدكتور “النعمي العالم” بعنوان البناء الإنساني النموذجي لرجل العلاقات العامة وقد تم تكريم بعض المتقاعدين والمشاركين في هذا الملتقى.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى جاء برعاية من وزارة الداخلية ومشاركة كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس.

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