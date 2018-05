“الغرياني” ينعي الإرهابي “بن حميد” بعد ساعات من مقتل الأبرياء في الهجوم على مفوضية الانتخابات

المتوسط – سامر أبو وردة

نعى المفتي المعزول، الصادق الغرياني، الإرهابي “وسام بن حميد”، قائد ما يعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي”، واصفاً إياه بـ “الشهيد” الذي قُتل في سبيل الله، بعد تاريخ مشرف من قتال العدو، بحسب زعمه.

وتابع المفتي المعزول، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، “كان الشهيد وسام يقارع الظلمة والخارجين عن الشرعية والقانون دون كلل ولا ملل، هو وإخوانه -في إشارة لـ “مجلس شورى ثوار بنغازي”-، وكان مضرب الأمثال في مقارعة الظلم رغم الفاقة والحاجة”

وزعم الصادق الغرياني، أن الإرهابي، وسام بن حميد، كان أميناً هو وإخوانه، وكانوا حريصين على بلدهم، مضيفاً، أنهم كان يحرسون البنوك وسوق الذهب، وأنهم كانوا ثواراً بواسل.

وأكمل قائلاً، لعل إعلان مقتل الشهيد، وسام بن حميد، يكون فيه تنبيه لثوار ليبيا، حتى يعلموا ما يحاك لهم، فيجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم.

